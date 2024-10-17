Trevisani: "In Nazionale Kean deve essere il titolare insieme a Retegui, che coppia di animali"

Il noto telecronista si è espresso sul nuovo attaccante viola in ottica nazionale italiana in coppia con Retegui

Al podcast Fontana di Trevi ha parlato Riccardo Trevisani che ha auspicato un futuro roseo in Nazionale per l'attaccante della Fiorentina arrivato quest'anno dalla Juventus Moise Kean: "Per me la Nazionale italiana ha dei buoni giocatori in ogni ruolo, credo che Spalletti ha in mano un ottimo materiale per fare qualcosa di importante intanto qualificandosi per il Mondiale visto che ormai non è più una certezza. Per quanto riguarda l'attacco punterei su Retegui che, con Gasperini sta crescendo tantissimo, e lo accoppierei a Kean con cui farebbe una bella coppia fisica di attaccanti che sono difficili da marcare."

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