Trevisani: “Ha fatto più Vanoli in 2 partite che Pioli in 10, Vlahovic tira la maglia di Marì non è rigore”

Il noto telecronista di Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio della partita tra Fiorentina e Juventus, queste le sue parole:

“Della Roma parlavamo di mollare l’Europa per gestire il campionato, qui è un po’ diverso. Diciamo che qualcosa si è visto, dal punto di vista del mordente, dello stare in campo e di un Kean convinto ci sono stati dei passi in avanti. Ha fatto più Vanoli in 2 partite che Pioli in 10, anche vero che peggio era impossibile fare. Il rigore rientra nel fatto che vogliono prendere la decisione giusta oltre al protocollo, sono dell’idea che doppio fallo uguale nessun fallo. Vlahovic con tacco tunnel aveva preso una situazione di vantaggio ma la maglia di Pablo Marì era diventata la 1018 da quanto era tirata. Da ora il VAR interverrà di più andando oltre al protocollo, quindi fino a ieri ti avrei detto che non doveva intervenire da oggi è diverso.”