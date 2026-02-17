17 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:13

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Trevisani: “Attaccare Bastoni e Parisi? Levatevi le sciarpe e non fate i moralizzatori, lo fanno tutti”

News

Trevisani: “Attaccare Bastoni e Parisi? Levatevi le sciarpe e non fate i moralizzatori, lo fanno tutti”

Redazione

17 Febbraio · 11:42

Aggiornamento: 17 Febbraio 2026 · 11:42

TAG:

ACF FiorentinaTrevisani

Condividi:

di

Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di spogliatoio del tema delle simulazioni dopo l’ultima giornata che ha visto le simulazioni di Bastoni in Inter-Juventus e quella di Parisi:

“Non partecipo all’attacco a Bastoni e Parisi, lo fanno tutti. Basta moralizzatori, lo fanno tutti in Serie A, levatevi le sciarpe e ammettete che in campo tutti cercano di portare a casa il risultato. Non c’è verso che sia diverso da così, lo fanno tutti. Sapendo che tutti fanno così cerchiamo di proporre cose migliori, se il regolamento non prevede che si possa intervenire nelle seconde ammonizioni è il regolamento che vilipendia il calcio, non i calciatori. Poi c’è un tema quello dei simil attori o simulatori.

Simulano tutti è diventata una barzelletta. Tutti si rantolano, c’è il record di colpi al volto e mani in faccia in questo campionato. Il problema non sono io che parcheggio in seconda fila ma nessuno che mi rimuove la macchina. Non c’è nessuno che punisce. Iniziamo a dare 3 giornate di squalifica ed una multa pari al 20/30% dello stipendio, vedrai dopo 6 mesi smettono tutti.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio