Trevisani: “Attaccare Bastoni e Parisi? Levatevi le sciarpe e non fate i moralizzatori, lo fanno tutti”

Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di spogliatoio del tema delle simulazioni dopo l’ultima giornata che ha visto le simulazioni di Bastoni in Inter-Juventus e quella di Parisi:

“Non partecipo all’attacco a Bastoni e Parisi, lo fanno tutti. Basta moralizzatori, lo fanno tutti in Serie A, levatevi le sciarpe e ammettete che in campo tutti cercano di portare a casa il risultato. Non c’è verso che sia diverso da così, lo fanno tutti. Sapendo che tutti fanno così cerchiamo di proporre cose migliori, se il regolamento non prevede che si possa intervenire nelle seconde ammonizioni è il regolamento che vilipendia il calcio, non i calciatori. Poi c’è un tema quello dei simil attori o simulatori.

Simulano tutti è diventata una barzelletta. Tutti si rantolano, c’è il record di colpi al volto e mani in faccia in questo campionato. Il problema non sono io che parcheggio in seconda fila ma nessuno che mi rimuove la macchina. Non c’è nessuno che punisce. Iniziamo a dare 3 giornate di squalifica ed una multa pari al 20/30% dello stipendio, vedrai dopo 6 mesi smettono tutti.”