Sentite Trevisani: “Dzeko ha fatto 5 gol e 3 assist in 6 presenze, forse non era lui il problema”

Il noto telecronista e opinionista Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Cronache di spogliatoio dello Schalke 04 e di Edin Dzeko, queste le sue parole:

“Mercoledì ero a Gelsenkrichen a vedere lo Schalke. Stadio moderno, c’erano 60.000 tifosi che cantavano e tifavano, no 60.000 commercialisti, direttori sportivi o allenatori ma 60.000 tifosi che bevevano birra e cantavano. Ero andato a vedere come stava Dzeko e direi che sta bene, infatti è finita 1-0 Dzeko. In 6 apparizioni ha fatto 5 gol e 3 Assist, forse il problema non era lui come stiamo vedendo”