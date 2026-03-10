10 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:10

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sentite Trevisani: “Dzeko ha fatto 5 gol e 3 assist in 6 presenze, forse non era lui il problema”

News

Sentite Trevisani: “Dzeko ha fatto 5 gol e 3 assist in 6 presenze, forse non era lui il problema”

Redazione

10 Marzo · 11:45

Aggiornamento: 10 Marzo 2026 · 11:45

TAG:

ACF FiorentinaDzekoTrevisani

Condividi:

di

Il noto telecronista e opinionista Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Cronache di spogliatoio dello Schalke 04 e di Edin Dzeko, queste le sue parole:

“Mercoledì ero a Gelsenkrichen a vedere lo Schalke. Stadio moderno, c’erano 60.000 tifosi che cantavano e tifavano, no 60.000 commercialisti, direttori sportivi o allenatori ma 60.000 tifosi che bevevano birra e cantavano. Ero andato a vedere come stava Dzeko e direi che sta bene, infatti è finita 1-0 Dzeko. In 6 apparizioni ha fatto 5 gol e 3 Assist, forse il problema non era lui come stiamo vedendo”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio