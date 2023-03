Trevisani esalta Cabral: “Può diventare bomber da 20 gol in Serie A. Visto solo il 30-40% del suo potenziale”

Durante la live “Fontana di Trevi” di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha così esalto il centravanti della Fiorentina, Arthur Cabral, dopo il grande periodo di forma: “Fino ad oggi Arthur Cabral ci ha fatto vedere il 30-40% del suo potenziale. Secondo me, può assolutamente diventare un attaccante da 20 gol in Serie A. Ma deve trovare continuità e non giocare una partita sì e una no, una partita venti minuti e quella dopo cinquanta. Se trova continuità nel gioco, per me ha dei colpi interessanti: di testa, di piede, attacco alla porta come con la Cremonese, in acrobazia… Può diventare un attaccante molto interessante. Complimenti a chi lo ha scovato e a chi, dopo i primi mesi di difficoltà, non lo ha defenestrato”.