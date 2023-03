Italiano: “Siamo stanchi, spero che il Franchi ci trascini. Obiettivo? Chiudere marzo nel migliore dei modi”

Italiano ha poi proseguito presentando la gara di domani: “E’ una gara da preparare in pochi giorni, loro sono veloci, intensi, ti vengono a prendere col pressing. Si giocano tanto come noi, che stiamo facendo vedere una crescita. Vogliamo continuare e non fermarci proprio prima della sosta. L’obiettivo è semplice, chiudere marzo nel migliore dei modi. Mi aspetto una bella partita”.

Il tecnico viola ha parlato delle scelte di formazioni di domani dopo l’impegnativa trasferta di Sivas: “Siamo tornati stanchi da Sivas, figuriamoci se c’era voglia di risparmiarci. Dipende molto anche da chi recupererà per essere al 100%. Chi scenderà in campo mi garantirà una grande prestazione, ne sono sicuro”. Infine, sulla Conference League: “In Europa è sempre difficile, sono sempre stadi caldi, squadre che vanno il doppio, partite da preparare con le antenne dritte. In questo momento, però, la concentrazione va sul Lecce che è l’avversario di domani. Mi auguro che lo stadio ci possa trascinare e dare le energie per esprimerci al massimo”. DUDKA: “CI ASPETTAVAMO UN’AVVERSARIA FORTE DAL SORTEGGIO. DA GIOCATORE HO GIÀ VISSUTO INCONTRI CON LA FIORENTINA” Dudka: “Ci aspettavamo un’avversaria forte dal sorteggio. Da giocatore ho già vissuto incontri con la Fiorentina”