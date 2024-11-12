Trevisani: "Sotto Comuzzo c'è scritto Raffaele Palladino, è la prova di quanto contano gli allenatori"
Riccardo Trevisani noto telecronista ed opinionista ha parlato di Fiorentina nell'ultimo episodio del podcast di Cronache di Spogliatoio "Fontana di Trevi", queste le sue parole:"Sotto Pietro Comuzzo...
Riccardo Trevisani noto telecronista ed opinionista ha parlato di Fiorentina nell'ultimo episodio del podcast di Cronache di Spogliatoio "Fontana di Trevi", queste le sue parole:
"Sotto Pietro Comuzzo c'è scritto Raffaele Palladino, perché ha inizio anno arriva Pongracic, Martinez Quarta faceva 3 goal al mese e non era previsto che facesse il titolare. Poi uno si chiede se gli allenatori contano o non contano, guarda Comuzzo e dimmi se conosci uno che lo ha preso al fantacalcio"
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