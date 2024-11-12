Labaro Viola

Trevisani: "Sotto Comuzzo c'è scritto Raffaele Palladino, è la prova di quanto contano gli allenatori"

Riccardo Trevisani noto telecronista ed opinionista ha parlato di Fiorentina nell'ultimo episodio del podcast di Cronache di Spogliatoio "Fontana di Trevi", queste le sue parole:"Sotto Pietro Comuzzo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2024 14:19
Trevisani: "Sotto Comuzzo c'è scritto Raffaele Palladino, è la prova di quanto contano gli allenatori" -
News
Acf Fiorentina
Trevisani
Comuzzo
Condividi

Riccardo Trevisani noto telecronista ed opinionista ha parlato di Fiorentina nell'ultimo episodio del podcast di Cronache di Spogliatoio "Fontana di Trevi", queste le sue parole:

"Sotto Pietro Comuzzo c'è scritto Raffaele Palladino, perché ha inizio anno arriva Pongracic, Martinez Quarta faceva 3 goal al mese e non era previsto che facesse il titolare. Poi uno si chiede se gli allenatori contano o non contano, guarda Comuzzo e dimmi se conosci uno che lo ha preso al fantacalcio"

L'AGENTE DI BIRAGHI

https://www.labaroviola.com/giuffredi-momento-no-per-biraghi-alla-fiorentina-se-a-gennaio-dovremo-fare-delle-scelte-l-valuteremo/276671/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok