Trevisani incorona Fagioli: "Gioca a calcio come nessuno in Italia, è il cuore della Fiorentina"

Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio della Fiorentina e di Nicolò Faglioli, queste le sue parole:"La miglior partita stagionale è bella perché può sembrare un tentativ...

Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio della Fiorentina e di Nicolò Faglioli, queste le sue parole:

"La miglior partita stagionale è bella perché può sembrare un tentativo di ricordare Rocco Commisso. Una Fiorentina che non ha mai giocato così bene negli ultimi mesi, che lo ha lasciato in una brutta poszione di classifica. Bello, è come se lo avessero accompgnato con una prestazione come quella di Bologna. Veramente che dà la speranza che la Fiorentina delle prime 17/18 giornate non esista più. Hanno difeso bene e attaccato con ordine, ha fatto molto bene Dodò. Piccoli in questo momento è molto funzionale, fa giocare meglio Gudmundsson e la squadra. De Gea è tornato a parare e Mandragora segna.

Ma sono tutti corollari, il centro della Fiorentina, il cuore della Fiorentina è Fagioli. Ha infilato diverse partite da 7,5 contro avversari di livello. Con la Lazio salva 2 gol e fa assist a Gosens, fantastico nelle giocate anche a Bologna. Già vi immagino chi parla delle scommesse, ha pagato quegli errori e lui gioca a calcio come nessuno in Italia. Nessuno. Nessuno a centrocampo a questo tipo di calcio. Barella ha altre caratteristiche, Tonali idem. Il piede di Fagioli è perlesco, ha una visione incredibile. Quella testa che lo ha portato a sbagliare è particolare. E vede corridoi che gli altri non vedono, giocate che gli altri non fanno. Stoppa la palla con il tacco. Fa giocate che non capiscono nemmeno i compagni. Gli ho visto fare anche rincorse fisiche anche su giocatori imponenti, mi sembra che abbia messo una tenacia fisica che non aveva, se aggiunge questo occhio. Parliamo di un giocatore non paragonabile a gli altri come talento e visione. A livello di piedi ha un calcio che non ha nessuno."

"Vanoli ha fatto delle cose. Ha tolto la fascia a Ranieri, è tornato a 4. Ha messo Parisi esterno a destra, non sarà Robben ma fa tutte partite da 6.5. Vanoli ha fatto delle cose. La Fiorentina non ne è uscita difendendosi ma attaccando. Gioca a 4 con Dodò e Gosens terzini, ma chi è il Barcellona?"