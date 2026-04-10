Trevisani: “La Fiorentina non ha gioco ne l’allenatore. Il Tottenham è la Fiorentina d’Inghilterra”.

E’ intervenuto a Cronache di Spogliatoio il giornalista e opinionista Riccardo Trevisani. Queste le sue parole: “Penso che Fiorentina e Bologna hanno sicuramente affrontato squadre più forti. Secondo me la Fiorentina ha i giocatori, ma in questo momento non ha il gioco e probabilmente non ha l’allenatore. In ogni caso, a livello di rosa, non è peggiore del Crystal Palace. Facendo un parallelismo il Tottenham è la Fiorentina d’Inghilterra, cioè un club che doveva andare in Europa e che lotta per non retrocedere”

Su come immaginava la Fiorentina a inizio stagione: “Sulla carta e per la rosa i viola a inizio anno li immaginavo sesti/settimi mentre il Palace lo immaginavi dove lo vedi oggi. La Fiorentina è meglio di dodici squadre in Serie A, ma non si vede. Questo dimostra che il valore di una squadra è determinato da tanti fattori, ecco perché non è così semplice arrivare a dare un livello”.