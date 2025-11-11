Trevisani sicuro: “La Fiorentina è già più di Vanoli di quanto sia mai stata di Pioli, ma non farà 50 punti”

Il noto opinionista e telecronista Riccardo Trevisani ha parlato a “Fontana di Trevi” della stagione della Fiorentina, queste le sue parole:

“Spero che Vanoli non continui su l’onda lunga di Pioli e mi faccia vedere Kean con Piccoli o Dzeko e non con Gudmundsson e Fazzini. Il Pisa gioca con 2 punte, il Parma gioca con 2 punte, il Toro, l’Inter e l’Udinese giocano con 2 punte: Non si sa perché la Fiorentina deve giocare con il trequartista. Vanoli ha ragione a criticare la parte atletica, la Fiorentina cala inesorabilmente tutti i finali di partita. In questa sosta di Novembre si cercherà di dare una bella botta a chi non va in nazionale.

Qualche reazione d’orgoglio c’è stata, pensavo di vedere uno 0-0 drammatico, al netto degli errori hanno provato a giocare a calcio. La Fiorentina è ù di Vanoli di quanto sia mai stata di Pioli, già segue più il nuovo allenatore di quanto abbia mai fatto con il vecchio. Dopo di che sarà una stagione lacrime e sangue, uscirà dalla zona retrocessione ma non farà 50 punti.”