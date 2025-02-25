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Trevisani: "Palladino vive sulla graticola da inizio stagione, però in classifica è dove deve stare"

Il noto telecronista ha difeso il tecnico viola finito nell'occhio del ciclone dopo le varie sconfitte che si sono succedute

A cura di Mirko Carmignani
25 febbraio 2025 11:18
Trevisani: "Palladino vive sulla graticola da inizio stagione, però in classifica è dove deve stare" -
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Al podcast Fontana di Trevi su Twitch ha parlato il noto telecronista Riccardo Trevisani che ha detto la sua sul momento dei viola: "La Fiorentina è sesta in classifica, è il posto che le compete perché ci sono squadre più forti e, nonostante ciò, è davanti al Milan, alla Roma e al Bologna. Ha perso una brutta partita domenica ed è evidente, ma le partite si perdono e capita a tutti anche perché hai perso Kean per un brutto infortunio che mi ha spaventato perché l'impatto non è una cosa da ridere, poi non hai mai avuto Gudmundsson e ti manca Adli che è il tuo miglior centrocampista. Non è una big e se le levi tre pezzi così è normale fare fatica. "

Su Palladino: "Il bel calcio di Monza non è mai stato visto veramente, però esistono i livelli dove puoi applicare il tuo calcio perché pure Motta a Torino non fa il gioco di Bologna e neanche Sarri alla Juve ha fatto bene come a Napoli. Palladino ha il merito di aver rilanciato Kean che è diventato un attaccante totale che la prende sempre poi ha scoperto Comuzzo che è fortissimo, un marcatore eccezionale che sarà un pilastro della Nazionale futura."

Prosegue su Palladino: "Palladino ha avuto i fucili puntati dall'inizio perché dopo le prime gare poteva già saltare, viveva la stessa situazione di De Rossi a Roma poi loro l'hanno esonerato e hanno preso Juric facendo male, mentre a Firenze l'hanno confermato ed hanno vinto 9 gare in fila. La Fiorentina ha difficoltà strutturali, ma è questa e con questi giocatori sei dove devi stare data la concorrenza e potresti arrivare pure nono perché se fai il conto, ci sta arrivare dietro Milan, Roma, Napoli, Inter, Lazio, Juve, Atalanta e Bologna."

 

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