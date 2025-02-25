Trevisani: "Palladino vive sulla graticola da inizio stagione, però in classifica è dove deve stare"

Il noto telecronista ha difeso il tecnico viola finito nell'occhio del ciclone dopo le varie sconfitte che si sono succedute

Al podcast Fontana di Trevi su Twitch ha parlato il noto telecronista Riccardo Trevisani che ha detto la sua sul momento dei viola: "La Fiorentina è sesta in classifica, è il posto che le compete perché ci sono squadre più forti e, nonostante ciò, è davanti al Milan, alla Roma e al Bologna. Ha perso una brutta partita domenica ed è evidente, ma le partite si perdono e capita a tutti anche perché hai perso Kean per un brutto infortunio che mi ha spaventato perché l'impatto non è una cosa da ridere, poi non hai mai avuto Gudmundsson e ti manca Adli che è il tuo miglior centrocampista. Non è una big e se le levi tre pezzi così è normale fare fatica. "

Su Palladino: "Il bel calcio di Monza non è mai stato visto veramente, però esistono i livelli dove puoi applicare il tuo calcio perché pure Motta a Torino non fa il gioco di Bologna e neanche Sarri alla Juve ha fatto bene come a Napoli. Palladino ha il merito di aver rilanciato Kean che è diventato un attaccante totale che la prende sempre poi ha scoperto Comuzzo che è fortissimo, un marcatore eccezionale che sarà un pilastro della Nazionale futura."

Prosegue su Palladino: "Palladino ha avuto i fucili puntati dall'inizio perché dopo le prime gare poteva già saltare, viveva la stessa situazione di De Rossi a Roma poi loro l'hanno esonerato e hanno preso Juric facendo male, mentre a Firenze l'hanno confermato ed hanno vinto 9 gare in fila. La Fiorentina ha difficoltà strutturali, ma è questa e con questi giocatori sei dove devi stare data la concorrenza e potresti arrivare pure nono perché se fai il conto, ci sta arrivare dietro Milan, Roma, Napoli, Inter, Lazio, Juve, Atalanta e Bologna."