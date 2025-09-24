Trevisani: "Il problema dei tifosi a Firenze c'è. Italiano spernacchiato, Palladino e i Della Valle criticati"

Il noto telecronista Riccardo Trevisani è intervenuto a Passione Fiorentina per chiarire le sue parole Lunedì

Il noto telecronista Riccardo Trevisani è intervenuto a Passione Fiorentina per parlare delle sue parole di Lunedì a Cronache di Spogliatoio in cui aveva attaccato l'ambiente Fiorentina, queste le sue parole:

"Parto dal fatto che confermo che la Fiorentina possa lottare per il quarto posto. La squadra ha delle mancanze e delle cose che possono essere fatte emglio, per me manca un mediano. Ma il campionato è equilibrato e per me si può puntare all'Europa e al 4° posto. Il fatto che stesse andando male la Fiorentina non autorizza quello che leggevo lunedì a "Fontana di Trevi" come i Pioli Out, Pioli fai schifo eccetera. Da lì mi è venuto in mente che anche Palladino ha avuto un trattamento pessimo, interno ed esterno anche da parte dei tifosi, nonostante i 65 punti e l'aver massacrato tutte le big al Franchi. Anche Italiano nonostante le finali è stato trattato male, nella notte ho ritrovato una 60ina di link in cui varie pagine e siti che contestano questi allenatori.

Secondo me se si ama la Fiorentina, e non c'è dubbio che sia così, bisognerebbe lasciar lavorare l'ambiente in maniera più serena. Visto che non è squadra che vince gli scudetti ogni anno, non credo che le ultime stagioni siano andate male nonostante ciò si chiede sempre di più. Visto che uno degli allenatori più spernacchiati come Italiano per me dovrebbe avere una statua dentro gli uffizi. Questo non giustifica le minacce di morte ricevute ma non cambierò mai idea. Non c'è l'ho con Firenze ma ci sono degli ambienti che per eccesso d'amore fanno più male che bene alle loro squadre."

"Il problema a livello ambientale c'è. I Della Valle sono stati cacciati, gente che ha portato la Fiorentina in Champions. C'è tanto amore ma è un problema, lo so bene perché anche Roma è così. Mi sono vergognato di commentare Fiorentina-Genoa 0-0 ma non è che se una moglie rompe un piatto mentre cucina cambi la moglie. Lo stesso se uno fa una stagione male non è che cacci chi ti ha portato per anni in Champions League. Secondo me ci vuole un po' più di rispetto, si parte da cose positive come l'amore e la passione ma si arriva a cose negative.

"A Ottobre 22 volevate l'esonero di Italiano Fiorentina. Le prime 4 partite della Fiorentina di Pioli sono state terrificanti, non voglio difenderlo. Ma un ambiente malsano non porta risultati. Non può essere tutto una me*da a Firenze. L'aver inventato la lingua ed essere una città meravigliosa probabilmente rende il fiorentino convinto di avere un atteso calcistico più in alto del reale. 100 anni di trofei lo dimostrano. Seguo con passione la Fiorentina, la telecronaca del 4-2 lo dimostra."

"Il tifo non è il primo problema. Però quando leggo questi Pioli out ripenso al trattamento a Italiano e Palladino. Non è una squadra perfetta, manca un difensore e un mediano di rottura, ma se Pioli trova l'amalgama può andare nell'Europa che conta. Poi magari non lo fa. Però De Gea chi l'ha preso? Dodò chi l'ha preso? Gosens chi l'ha preso? Pradè! Nemmeno lui va massacrato e ti spiego perché. L'Inter voleva Lookman e non l'ha preso. Il Milan non ha fatto la difesa, la Roma non ha consegnato a Gasperini un esterno all'altezza. Tutte sbagliano qualcosa. Tutte so costruite male. C'era entusiasmo il 20 Agosto, non può essere sparito il 20 Settembre, lo capisco il 15 Dicembre ma non adesso."

"Io ho detto che quando lavoravo a Sky le partite di Palermo, Catania e Cagliari venivano ascoltate di più. Non dico che Firenze fa schifo. Dopo 4 giornate andate male non si può buttare tutto per aria. Si è fatto un precampionato con i 3 davanti, ci sono degli errori ma allo stadio si tifa. Non ci possono essere 40.000 ragionieri, 40.000 commercialisti e 40.000 allenatori. L'ambiente nocivo c'è. Sono stato per anni ingiustamente idolatrato per gli urli ai goal di Rossi, adesso non posso essere odiato e ricevere minacce di morte per una critica all'ambiente. Io non c'è l'ho con Firenze, non ho problemi ma riconosco il marciume che c'è. Per me dopo 4 partite non si può dare giudizi, non voglio dopo 4 giornate parlare dei problemi della Fiorentina è troppo presto. L'anno scorso dopo 5 partite brutte avete fatto 24 punti in 8 giornate."

"Io in generale credo che l'ambiente sia un problema ed è il motivo per cui Roma, Napoli e Fiorentina fanno 10 scudetti in 3. Ma è più facile criticare per chi sta lontano, quando si è vicini è più difficile. Che c'è un problema a Roma me ne sono reso conto quando me ne sono andato 20 anni fa. Per vincere in queste piazze devi fare dei mercati. Un giornalista dice quello che pensa sennò non fa il giornalista. Per me quando vede uno che allenava lo Spezia fare 3 finali a Firenze e venire criticato c'è un grosso problema."