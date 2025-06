Trevisani esalta Dzeko: “Uno degli attaccanti più forti degli ultimi 15 anni. Acquisto super della Fiorentina”

Riccardo Trevisani, commentatore e opinionista, ha parlato a Radio Serie A del sempre più imminente arrivo di Edin Dzeko alla Fiorentina: “Arriva uno degli attaccanti più forti degli ultimi 15 anni. Non ci sono stati 10 attaccanti più forti di Edin Dzeko negli ultimi 15 anni. Io sono uno che è sempre per il nuovo che avanza, che i vecchi devono smettere. Ma non se li vedo in quelle condizioni, come è stato De Gea l’anno scorso. Io ho visto Dzeko nei suoi ultimi anni sia all’Inter che al Fenerbahce in una condizione psicofisica incredibile. L’anno scorso su 63 partite ne ha fatte 60. La Fiorentina ha fatto un acquisto super. Può giocare con Kean, al posto di Kean, può farlo riposare perché ci saranno tante partite con la Conference. È davvero un grande colpo”.