Trevisani: "La Fiorentina è una sorpresa. Eppure deve ancora godersi Gudmundsson e Colpani..."
Riccardo Trevisani analizza la classifica di Serie A, soffermandosi sul rendimento della Fiorentina di Palladino
Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani, intervenuto a SportMediaset, ha commentato così le prestazioni convincenti della Fiorentina di Raffaele Palladino, analizzando la classifica. Queste le sue parole:
"Non mi aspettavo di vedere la Fiorentina così in alto in classifica a fine novembre. Apprezzo molto il lavoro del suo allenatore, ma la squadra deve ancora godersi giocatori come Gudmundsson e il vero Colpani. Domenica affronterà l’Inter, un match tra due formazioni che esprimono un bel calcio. Sarà interessante capire fin dove potrà spingersi".
Kean: “Palladino è come un padre per me. Quest’estate mi ero promesso di tornare ad alti livelli”
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