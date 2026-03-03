3 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:43

Trevisani duro: “Rugani da 3, Gudmundsson lo guardi in faccia e sai già che giocherà male”

Redazione

3 Marzo · 12:23

Il noto giornalista Riccardo Trevisani ieri ha parlato a Cronache di spogliatoio della situazione che sta vivendo la Fiorentina e della sconfitta di Udine, queste le sue parole:

“La Fiorentina è una squadra che non può fare a meno di Dodò anche quando gioca male, per come sviluppa gioco e per come riparte. Harrison è un giocatore completamente irrilevante, non sposta nulla. L’altro grande problema di oggi è che mancava Solomon. L’Udinese quando ha voglia di giocare non si augura nessuno. Davis sano è uno dei migliori centravanti del campionato, quanti ne hai visti che rientrano da un infortunio e giocano come lui oggi? Aiutato da un Rugani, mi spiace anche dirlo, in condizioni drammatiche, l’uomo che sprofonda più che l’uomo che cade. Entrare in squadra dove dovevi essere l’upgrade invece sei un downgrade di un mix tra Pongracic e Ranieri, mio dio.

Ma se devo citare uno cito Gudmundsson. La stagione che ha fatto Gudmundsson è senza senso, non ha più i problemi extra campo. Non mi ricordo una partit buona. Lui è sempre lento e prevedibile, anche il linguaggio del corpo. Lo guardi in faccia e sai già che prestazioni farà. Non mi sembra ci siano gli estremi per cambiare allenatore. Poi cambiare Vanoli per prendere chi? L’arma segreta della Fiorentina è la Cremonese che va avanti cercando di pareggiare senza riuscirci. La grande speranza della Fiorentina è questa.”

