Trevisani: “Harrison non va nemmeno a pranzo con Parisi e Solomon. Piccoli non è il problema”

Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio della situazione della Fiorentina e del vittoria sulla Cremonese, queste le sue parole:

“La Cremonese ha cambiato 6 calciatori da Novembre e le cose non vanno. Della Fiorentina non possiamo dire che è salva, la Fiorentina ha avuto tanti problemi psicologici. Quando si è fatto male Parisi la Fiorentina ha avuto un bel problema, perchè si è fatto male sia lui che Solomon a destra e gli è mancato quel giocatore lì. Anche perché Harrison non va nemmeno a pranzo con gli altri due. Qualcuno pensava che fosse Piccoli il problema della Fiorentina ma non è lui. La Fiorentina adesso ha una struttura ma devono passare altre 2/3 partite per dire che è salva, c’è troppi pochi punti e questa squadra è sempre stata fragile durante l’anno. Penserei alla Conference dopo che hai 5/6 punti di vantaggio”