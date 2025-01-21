Trevisani: "La Fiorentina è dove doveva stare in classifica, non può fare il campionato dell'Atalanta"

Il noto telecronista ha parlato della situazione attuale in casa viola dopo il pareggio maturato con il Torino

A Cronache di spogliatoio, Riccardo Trevisani ha commentato le recenti prestazioni della squadra viola: "Sulla Fiorentina il giudizio è difficile perché con il Torino ha fatto un secondo tempo orrendo, mentre la gara col Monza è stata bruttissima poi guardo la classifica e mi chiedo: ma la Fiorentina dove doveva stare? Dov'è adesso, niente di più. Dopo 20 giornate doveva stare dove si trova ora quindi non dobbiamo fare tanti allarmismi né mettere in croce Palladino. Raffaele sta facendo un buon lavoro ed un calo era fisiologico, non poteva continuare come nel ciclo delle 8 vittorie perché quelle ha creato una falsa aspettativa su questa squadra. I viola non possono fare un campionato come l'Atalanta, rendiamocene conto, i valori sono questi, ma questa squadra è più forte di quella di Italiano e lui non hanno molte responsabilità. Inoltre, ha dovuto affrontare il problema di Bove che ha generato un cortocircuito in tutto l'ambiente."

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