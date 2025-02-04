Trevisani promuove Fagioli: "Giocatore tecnico perfetto per l'idea di Palladino, viola da Europa"

Il noto telecronista ha commentato positivamente l'acquisto del giovane centrocampista dalla Juventus in prestito

Il noto telecronista Riccardo Trevisani ha commentato su twitch al programma Fontana di Trevi l'arrivo di Fagioli in viola dalla Juventus: "Fagioli è un uomo di qualità, a Torino era sparito dai radar quasi in modo incomprensibile perché uno come lui poteva servire. Aveva bisogno di giocare e va da un allenatore che ama i centrocampisti tecnici come lui, quindi ci va a guadagnare molto per la sua carriera. La Fiorentina ha fatto un grande colpo che testimonia l'ambizione e la volontà di fare bene di questa società, una squadra più forte e da Europa."

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