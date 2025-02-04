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Trevisani promuove Fagioli: "Giocatore tecnico perfetto per l'idea di Palladino, viola da Europa"

Il noto telecronista ha commentato positivamente l'acquisto del giovane centrocampista dalla Juventus in prestito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 febbraio 2025 14:59
Trevisani promuove Fagioli: "Giocatore tecnico perfetto per l'idea di Palladino, viola da Europa" -
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Il noto telecronista Riccardo Trevisani ha commentato su twitch al programma Fontana di Trevi l'arrivo di Fagioli in viola dalla Juventus: "Fagioli è un uomo di qualità, a Torino era sparito dai radar quasi in modo incomprensibile perché uno come lui poteva servire. Aveva bisogno di giocare e va da un allenatore che ama i centrocampisti tecnici come lui, quindi ci va a guadagnare molto per la sua carriera. La Fiorentina ha fatto un grande colpo che testimonia l'ambizione e la volontà di fare bene di questa società, una squadra più forte e da Europa."

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