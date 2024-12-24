Trevisani: "Brutta la sconfitta della Fiorentina. Si è sentita l'assenza di Dodò, giocatore fondamentale"

Il giornalista e telecronista ha analizzato la prestazione della Fiorentina nel match del Franchi

Riccardo Trevisani ha parlato della prestazione della Fiorentina nella gara contro l'Udinese, analizzando alcuni dettagli. Queste le sue parole a Cronache di Spogliatoio:

"Sconfitta brutta nelle modalità in cui è arrivata, una partita a vuoto può succedere. Sblocchi dopo 10 minuti dopo il fallo di Kristensen sfuggito a Marcenaro, salvato dal VAR, e dico benedetto VAR. Poi si sono un po' addormentati. Io penso che la questione Bove incida tantissimo. La Fiorentina nell'ultimo mese ha avuto, a parte la paura e lo choc di quel momento, anche la perdita tecnica di Bove, che dava un equilibrio fantastico. Poi la perdita della mamma di Palladino, quindi la Fiorentina ha avuto un mese proprio da cancellare.

Io penso che ora possano partire sia Biraghi e Parisi. Su Biraghi hanno messo una pietra sopra, Parisi lo sostituiranno perché tanto c'è Gosens. Si può arrivare a fare il punto sul rendimento di alcuni giocatori. Come la vuoi migliorare la Fiorentina? Oggi mancava quello che per me è il secondo giocatore più importante della squadra, parlando di giocatori di movimento. Giocatore fondamentale, che dà soluzioni in più, spinta in più. La squadra spingeva molto meno con Kayode".

Colpani deve incidere di più in fase offensiva, tolta la gara a Lecce ha 0 goal e 0 assist in stagione

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