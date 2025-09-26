Valcareggi: “Trevisani stia calmo..E' invidioso. A Milano per la nebbia soffia il naso a quello accanto”

Noi siamo i migliori. Siamo intelligenti e ci piace le cose belle. A Firenze siamo 'cazzottati' dalla bellezza

Nelle ore scorse, hanno fatto tanto discutere le parole dell'opinionista tv Riccardo Trevisani, riguardo l'importanza della Fiorentina a livello mediatico e di tifo, colpevolizzando i supporters viola di essere troppo polemici verso allenatori e staff. Su questo argomento è intervenuto anche Furio Valcareggi, che ha voluto rispondere, a modo suo, con toni scherzosi, ma allo stesso tempo pungenti. Queste le sue parole: "Trevisani stia calmo... A Milano soffia il naso ad un altro quando passeggia per la nebbia che c'è. Noi qui a dicembre si gioca a tennis senza pallone, con le belle giornate di sole. Noi qui abbiamo un clima stupendo. Noi siamo i migliori. Siamo intelligenti e ci piace le cose belle. A Firenze siamo 'cazzottati' dalla bellezza. Lui vede poco, perchè sia con la nebbia che senza nebbia non è che veda un grande scenario. Ha avuto una botta d'invidia."