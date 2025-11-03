Trevisani duro: “Pioli ha sbagliato qualsiasi cosa, la sua Fiorentina è un’accozzaglia di giocatori senza logica”

A Fontana di Trevi è intervenuto il telecronista Riccardo Trevisani per parlare di Fiorentina: “Pioli non è più difendibile e se ne deve andare, le partite che ha fatto sono state tutte orribili e anche ieri ne è la prova perché la Fiorentina è ultima ora con una società allo sbando, in più anche in Conference non credete che questa squadra possa vincerla perché non va neanche a spinta in campionato e non penso cambino le cose in Europa.”

Prosegue: “Pioli non ha capito niente della squadra e del gioco da dare perché questi giocatori sono stati messi insieme senza logica, oltre a questo Pioli credeva di conoscere la piazza, ma non è stato così. Pioli ha sbagliato tutto anche se non è solo colpa sua perché anche i giocatori non stanno dando nulla. Non credo retroceda perché la squadra è buona e si salverà magari a febbraio per poi divertirsi in tre mesi finali. Se ti autoconvinci di essere da retrocessione, allora faticherai perché trovi squadre abituate alla lotta mentre tu no e giochi il giovedì.”

Su Ranieri: “Se dai del miracolato a un campione del mondo poi la ruota gira e magari il miracolato sei te e poi te lo ritrovi. Il rigore comunque c’era perché viene toccato sul ginocchio e si può dare, non poteva essere revocato dal VAR.”