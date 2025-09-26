Pioli risponde a Trevisani: "I fiorentini non sono un problema, lavoriamo per avere i loro applausi"

Il tecnico della Fiorentina ha risposto al telecronista senza mai citarlo ma facendo riferimento a quanto detto

Il tecnico viola Stefano Pioli in conferenza stampa ha dato una risposta indiretta a quanto detto sui fiorentini nei giorni scorsi dal giornalista Mediaset Riccardo Trevisani che aveva definito malsano il clima attorno alla Fiorentina: "I fiorentini non sono un problema, sappiamo che pretendono e che sono esigenti, ma va bene così. Sta a noi andare in campo per meritarci gli applausi, dobbiamo fare bene per loro e per essere fieri del nostro lavoro. Con me si sono sempre comportati bene e pure quando li incontro in giro, mi incitano e mi sostengono poi allo stadio criticano se le cose non vanno e ci sta, la polemica è del fiorentino. Noi dobbiamo migliorare e crescere per far loro contenti."