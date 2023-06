Trevisani: “Nzola e Cabral non possono stare nella stessa frase. Cabral deve essere il titolare della Fiorentina”

Riccardo Trevisani, telecronista di Mediaset, ha parlato a Radio Bruno del rendimento di Cabral in questa stagione alla Fiorentina. Queste le sue parole:

“Nzola e Cabral non stanno nella stessa frase, Cabral ha dimostrato di saper anche lottare per il posto da titolare, al contrario di Nzola che si è sempre sottratto alla lotta. Secondo me non è proprio il profilo, meglio di Cabral non ce ne sono tanti che la Fiorentina possa prendere, mi sembra strana questa discussione dopo che quest’anno Cabral ha dimostrato tutte le sue qualità. La discussione non ha senso perché ha giocato titolare in campionato 15 partite e fatto 8 gol.

La gente vuole Icardi ma prende 9 milioni di euro a stagione, se Cabral gioca 34 titolare fa almeno 15 gol al 100%. A Firenze ci si chiedeva chi dovesse giocare titolare tra Cutrone, Kouamè e Vlahovic, pensate un po. Io fossi la Fiorentina non avrei nemmeno un dubbio su Cabral, Jovic per esempio non è un numero 9, non ha l’attacco al primo o al secondo palo. Per centravanti e portiere hanno bisogno di una scelta netta, non c’è bisogno di un ballottaggio. Mi fido di Italiano perché è un allenatore eccezionale, è una garanzia e penso che il futuro della Fiorentina sia roseo”

