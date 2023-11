Trevisani sicuro: “Beltran è un fuoriclasse, può diventare il nuovo Lautaro, il primo anno fece 7 gol”

Ai microfoni di Radio Serie A è intervenuto il telecronista Riccardo Trevisani che tra tutti gli argomenti è andato a parlare del possibile rendimento futuro di Lucas Beltran e di come possa avere una carriera simile a Lautaro Martinez.

Alla domanda: “Beltran può diventare il Lautaro della Fiorentina, cioè avere un percorso di carriera simile in Italia (Lautaro il primo anno fece 7 gol con l’ Inter)?”

L’opinionista ha risposto: “Al 100%. È un grandissimo paragone, si deve fermare in Italia e soprattutto lo devono fare giocare. Beltran con la Lazio ha fatto un gol, poi annullato, da fuoriclasse. Beltran è un fuoriclasse, se lo fanno giocare forse ha chance di farlo vedere, mentre se non gioca fa fatica. Anche con Icardi ai tempi di Spalletti, Lautaro faceva l’ “autista” del 9 argentino, ma era Icardi non Nzola“

