Biraghi chiama a raccolta: “Tutti allo stadio, aiutiamoci e facciamo vedere di essere legati al territorio”

Dopo essere sceso in prima linea per aiutare la popolazione dopo l’alluvione che ha colpito la Toscana, il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha lanciato un videomessaggio per chiamare a raccolta i tifosi allo stadio in vista della sfida contro il Bologna, partita durante la quale sarà aperta la raccolta fondi per aiutare le persone colpite dal maltempo. Di seguito il video messaggio del Capitano: “Ciao a tutti i tifosi viola, volevo ricordarvi che domenica non sarà solo la partita tra Fiorentina e Bologna, ma ci sarà anche il ritorno della Curva Fiesole dopo la brutta esperienza successa nei nostri territori. Sarà molto importante venire tutti allo stadio perché ci sarà una raccolta fondi per tutte le persone rimaste coinvolte in questo alluvione. Andiamo tutti allo stadio, aiutiamo la nostra popolazione e facciamo vedere di essere legati al nostro territorio”.

