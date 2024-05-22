Trevisani: "Anche se la Fiorentina dovesse perdere la finale 7-0, i tifosi viola dovrebbero ringraziare Italiano"

Trevisani: "Ai tifosi fiorentini chiedo: pensate che una volta andato via Italiano arrivi qualcuno che vi faccia vincere lo scudetto?

Riccardo Trevisani, durante la puntata di Fontana di Trevi per Cronache di Spogliatoio, ha parlato del lavoro fatto negli ultimi anni da Vincenzo Italiano: "Ha fatto Trapani dalla C alla B, Spezia dalla B alla A, salvezza con lo Spezia, Fiorentina dal 17° al 7° posto, finale di Conference League, finale di Conference League: 6 anni clamorosi. A La Spezia ha salvato una squadra in cui c'erano forse 2 o 3 giocatori da Serie A su 30, incredibile; Ismajli per esempio ha detto che non credeva di poter essere un giocatore della massima serie italiana. Vlahovic con Italiano ha fatto 17 gol in 21 partite".

Poi ha parlato del suo gioco e delle ambizioni dei gigliati: "Fa un gioco che sicuramente non è noioso, magari fa abbattere le coronarie dei tifosi viola. La Fiorentina non è una squadra che punta a vincere la Champions League o lo Scudetto, e i tifosi lo sanno, quindi anche se dovessero perdere la finale con l'Olympiacos 7-0, i sostenitori viola devono ringraziare Italiano per aver raggiunto 3 finali in due anni; l'ultimo trofeo della Fiorentina è la Coppa Italia del 2001, c'era ancora la lira! E noi siamo qui a discutere 'eh ma ha preso il gol di Leao', quando nelle aspettative non ci saremmo mai aspettati due finali europee consecutive. Quanti allenatori fanno tre competizioni e vanno avanti in tutte e tre? Ad Atene sarà dura perché l'Olympiacos giocherà praticamente in casa".

Poi si rivolge direttamente ai sostenitori viola: "Ai tifosi fiorentini chiedo, secondo voi pensate che una volta andato via Italiano arrivi qualcuno che vi faccia vincere lo scudetto o che vi porti nuovamente in semifinale e finale di Coppa Italia? Io non credo, magari prendi qualche gollonzo o qualche infarto in meno, ma non credo che si ripeterà un triennio del genere, con tre finali, di cui due europee e due semifinali di Coppa Italia. Dove andrà Italiano il prossimo anno? Non si sa, ma piace tanto al Bologna".

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