Trevisani sulla Fiorentina: "Un nulla cosmico, fatica a giocare a calcio, si salva solo Kean"

Trevisani critica la squadra viola parlando di confusione tattica e poca brillantezza ma vede possibilità di riscatto nelle prossime gare

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani è tornato a parlare di Fiorentina nel corso dell'ultima puntata del Podcast Fontana di Trevi:

"Ieri nel nulla cosmico proposto dalla Fiorentina Kean era l'unico che aveva un po di luce addosso..poi ci sono tante cose che dobbiamo capire, qual'è il sistema di gioco, l'assetto del centrocampo, Dzeko che gioca 5 min...Paradossalmente penso che le prosime 4 partite contro squadre più forti la Fiorentina, che in questo momento fa molta fatica a giocare a calcio e può giocare di rimessa, possa fare bene"