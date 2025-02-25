Spalletti: "Folorunsho sta facendo benissimo. Ma guardo anche la crescita di giovani come Ndour"

Il Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, a meno di un mese dalla prima delle due sfide contro la Germania, ha parlato, dalla sua tenuta "La Rimessa" di Montaione ha parlato tutto o qu...

Il Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, a meno di un mese dalla prima delle due sfide contro la Germania, ha parlato, dalla sua tenuta "La Rimessa" di Montaione ha parlato tutto o quasi, concentrandosi anche su alcuni calciatori della Fiorentina, soffermandosi non soltanto sulle condizioni di Moise Kean ma anche su altri due profili in viola, Cher Ndour e Michael Folorunsho: "Credo che Folorunsho stia facendo benissimo, poi guardo anche la crescita di calciatori come Casadei e Ndour" ha detto a Tuttomercatoweb Spalletti.