Cataldi ancora in dubbio per il Torino, verrà valutato nei prossimi giorni. Folorunsho verso la titolarità 

Ieri la Fiorentina ha continuato a lavorare sul campo

Anche nel giorno dedicato al nuovo arrivato Folorunsho, la Fiorentina ha continuato il lavoro sul campo: in testa c'è l'incrocio di domenica col Torino, una sfida delicatissima nella quale Palladino potrebbe fare ancora a meno di Danilo Cataldi. Il centrocampista romano, infatti, anche ieri non si è allenato con il resto del gruppo e rimane in dubbio a causa dell'affaticamento accusato al retto femorale.

Sarà ovviamente valutato nei prossimi giorni, ma nel frattempo è possibile che il debutto dal primo minuto proprio di Folorunsho avvenga a centrocampo e non nel ruolo di esterno alto già pensato da Palladino. Il tecnico viola potrebbe così confermare Riccardo Sottil, uno dei più in palla anche contro il Monza, nella posizione di esterno alto a sinistra. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-palladino-e-sotto-esame-lui-piu-dei-giocatori-torino-e-lazio-decisive/284884/