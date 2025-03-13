Convocati Fiorentina: Folorunsho torna a disposizione, Colpani unico assente. C'è anche Baroncelli
La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di stasera contro il Panathinaikos in programma alle 21:00 al Franchi. Non ci sono Pablo Marì e Ndour esclusi della lista UEFA, re...
La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di stasera contro il Panathinaikos in programma alle 21:00 al Franchi. Non ci sono Pablo Marì e Ndour esclusi della lista UEFA, recuperato invece Folorunsho che torna tra i convocati dopo la contusione rimediata a Verona. L'unico assente per infortunio è Colpani, questo l'elenco completo:
1) ADLI Yacine
2) BARONCELLI Leonardo
3) BELTRÁN Lucas
4) CAPRINI Maat Daniel
5) CATALDI Danilo
6) COMUZZO Pietro
7) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
8) DE GEA QUINTANA David (P)
9) FAGIOLI Niccolò
10) FOLORUNSHO IJEMUAN Michael
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) KEAN Bioty Moise
14) MANDRAGORA Rolando
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) MORENO Matías Agustín
17) PARISI Fabiano
18) PONGRAČIĆ Marin
19) RANIERI Luca
20) RICHARDSON Michael Amir Junior
21) TERRACCIANO Pietro (P)
22) ZANIOLO Nicolò