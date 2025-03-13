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Convocati Fiorentina: Folorunsho torna a disposizione, Colpani unico assente. C'è anche Baroncelli

La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di stasera contro il Panathinaikos in programma alle 21:00 al Franchi. Non ci sono Pablo Marì e Ndour esclusi della lista UEFA, re...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2025 12:21
Convocati Fiorentina: Folorunsho torna a disposizione, Colpani unico assente. C'è anche Baroncelli -
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La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di stasera contro il Panathinaikos in programma alle 21:00 al Franchi. Non ci sono Pablo Marì e Ndour esclusi della lista UEFA, recuperato invece Folorunsho che torna tra i convocati dopo la contusione rimediata a Verona. L'unico assente per infortunio è Colpani, questo l'elenco completo:

1) ADLI Yacine

2) BARONCELLI Leonardo

3) BELTRÁN Lucas

4) CAPRINI Maat Daniel

5) CATALDI Danilo

6) COMUZZO Pietro

7) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

8) DE GEA QUINTANA David (P)

9) FAGIOLI Niccolò

10) FOLORUNSHO IJEMUAN Michael

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) KEAN Bioty Moise

14) MANDRAGORA Rolando

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) MORENO Matías Agustín

17) PARISI Fabiano

18) PONGRAČIĆ Marin

19) RANIERI Luca

20) RICHARDSON Michael Amir Junior

21) TERRACCIANO Pietro (P)

22) ZANIOLO Nicolò

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