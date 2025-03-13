Convocati Fiorentina: Folorunsho torna a disposizione, Colpani unico assente. C'è anche Baroncelli

La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di stasera contro il Panathinaikos in programma alle 21:00 al Franchi. Non ci sono Pablo Marì e Ndour esclusi della lista UEFA, re...

A cura di Redazione Labaroviola 13 marzo 2025 12:21

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