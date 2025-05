Giuffredi: “Folorunsho è un giocatore forte ma non tutte le ciambelle escono col buco”

Nella giornata di ieri è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore da anni vicino alla Fiorentina grazie alla presenza tra i suoi assistiti di Biraghi, Parisi e Folorunsho, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss, soffermandosi anche sul futuro del centrocampista viola ex Verona. Come già anticipato dal direttore sportivo Daniele Pradè in conferenza stampa, il giocatore non proseguirà la sua avventura a Firenze.

“È un calciatore molto forte, ma non tutte le ciambelle escono col buco. Aveva iniziato il ritiro con il Napoli, ma sono emerse delle problematiche che non siamo riusciti a risolvere. Resta comunque un giocatore di valore e vedremo cosa dirà il mercato. Sono un tifoso del Napoli, molto più di quanto la gente pensi. So di non essere particolarmente simpatico ai tifosi, e mi dispiace che abbiano una cattiva opinione di me. Ma io sono un agente di calciatori e il mio compito è fare al meglio il mio lavoro.”