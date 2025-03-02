Corriere dello Sport: “Adlì e Folorunsho verso il recupero. La Fiorentina oggi ricomincerà ad allenarsi”

Un giorno di riposo per ricaricare le pile e ripartire alla grande in vista di una settimana

Un giorno di riposo per ricaricare le pile e ripartire alla grande in vista di una settimana, la prima di diverse, molto probante. Quest'oggi la Fiorentina ricomincerà ad allenarsi, al Viola Park, con l'obiettivo di preparare al meglio la sfida di giovedì prossimo valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos, ieri vittorioso in campionato per 2-0 contro il Panetolikos (gol di Swiderski e Ounahi). Servirà la massima concentrazione per risparmiarsi un ritorno al cardiopalma come già successo in passato, seppure con un'altra gestione tecnica.

Tanto per cominciare l'allenatore è sembrato possibilista sul recupero di Kean per la trasferta di Coppa («spero di poterlo avere ad Atene, anche se dovrà svolgere altre visite di controllo»), dopodiché potrebbe tornare a disposizione Folorunsho e magari pure Adli. Ma sono casi da valutare singolarmente. Gudmundsson invece ha dimostrato di essersi già parzialmente ripreso e di poter recuperare la condizione con più velocità del previsto. Per Colpani invece servirà un po' più di pazienza. Probabile che il tecnico dia ancora spazio a Zaniolo, squalificato domenica contro il Napoli e quindi a maggior ragione utilizzabile in Grecia. Lo scrive il Corriere dello Sport.