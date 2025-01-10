Corriere dello Sport: “Folorunsho, oggi o domani le visite a Firenze. Paladino spera di averlo già contro il Monza”

Folorunsho in attesa di diventare ufficialmente un giocatore viola

Michael Folorunsho è in attesa di diventare ufficialmente un giocatore della Fiorentina. L'accordo con il Napoli prevede un prestito oneroso di un milione di euro, con un diritto di riscatto fissato a 8 milioni, che diventerà obbligo al verificarsi di alcune condizioni facilmente raggiungibili.

Il centrocampista firmerà un contratto di quattro anni e mezzo, fino al 2029. Le visite mediche, inizialmente ritardate a causa della resistenza di Antonio Conte e dell'attesa per l'acquisto di un altro centrocampista per il Napoli, sono previste per oggi o domani. L'allenatore Raffaele Palladino spera di avere Folorunsho a disposizione per la trasferta di lunedì a Monza. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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