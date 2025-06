La Fiorentina saluta i calciatori non riscattati: “Grazie per aver indossato con passione la nostra maglia”

Tramite un post sui propri profili social la Fiorentina ha salutato tutti quei calciatori in prestito che il club ha deciso di non riscattare al termine della stagione. Infatti la Fiorentina ha condiviso le foto di Colpani, Cataldi, Adli, Folorunsho, e Zaniolo; e nella didascalia ha scritto: “Grazie ragazzi per aver indossato con passione ed orgoglio la nostra maglia”. Una curiosità è l’assenza tra questi di Bove, anche lui infatti farà ritorno a Roma dopo che non è scattato l’obbligo di riscatto. Da capire se non è stato incluso nel post perché magari la Fiorentina sceglierà di dedicargliene uno a parte o se il club è in attesa di sapere se Bove potrà giocare in Italia per poi riparlare con la Roma