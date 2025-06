TMW: “Folorunsho piace a Pioli, nelle prossime settimane si potrebbe riaprire una trattativa”

Chissà se ieri Michael Folorunsho, di passaggio al Grand Hotel Parco dei Principi di Roma, ha incrociato il nuovo commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso. Lui che da Spalletti fu inserito un po’ a sorpresa nella lista per Euro 2024 con l’Italia ha in realtà fin qui giocato solo una manciata di minuti: il primo quarto d’ora in amichevole contro la Bosnia e poi i secondi finali della sfida contro l’Albania, l’unico successo nella disastrosa kermesse azzurra.

Folorunsho non ha vissuto una stagione semplice. La scorsa estate dopo l’Europeo rinnovò subito il contratto col Napoli, ma già dopo i primi giorni di ritiro si capì che non rientrava nei piani di Antonio Conte. “Per me potete venderlo”, il messaggio del tecnico alla società che in estate decise di trattenerlo salvo poi prestarlo alla Fiorentina a gennaio.

L’avventura a Firenze del calciatore romano è stata piuttosto ondeggiante. Alti e bassi anche per un rapporto con Raffaele Palladino non propriamente idilliaco: Folorunsho non ha gradito l’utilizzo da tappabuchi, nelle zone più disparate del campo e a lui meno congeniali. E alla fine s’è spesso ritrovato in panchina.

La Fiorentina a fine stagione ha deciso di non riscattarlo, ma adesso che in panchina non c’è più il tecnico di Mugnano di Napoli occhio a un possibile nuovo interessamento. Già, perché Stefano Pioli lo ritiene un profilo interessante e allora nelle prossime settimane, se nel frattempo non si saranno sviluppate altre situazioni, si potrebbe aprire una nuova trattativa.

In virtù del rapporto mai decollato con Conte da escludere una sua permanenza al Napoli. Occhio invece al Torino, con Marco Baroni che ai tempi dell’Hellas Verona fu l’allenatore che più di tutti gli altri è riuscito a valorizzarlo: in questo momento inserire in rosa un nuovo centrocampista non è una priorità per la società granata, ma se nei prossimi giorni verrà liberato qualche posto allora Folo sarà uno dei primi obiettivi della società del presidente Cairo. Lo scrive Tuttomercatoweb