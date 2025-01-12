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I convocati della Fiorentina per il Monza: Cataldi non ce la fa, c'è Folorunsho. Ok Gudmundsson

Le scelte di Palladino in vista del Monza: assente Cataldi, debutto per Folorunsho. Presente anche Gudmundsson

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2025 16:56
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Raffaele Palladino ha reso noti i convocati per la trasferta di lunedì contro il Monza guidato da Bocchetti. Come dichiarato in conferenza stampa, Cataldi non sarà disponibile a causa di un problema fisico, mentre Gudmundsson è regolarmente presente. Prima chiamata in viola per il nuovo acquisto, Folorunsho. Ecco l'elenco completo dei convocati:

I convocati della Fiorentina per il Monza: Cataldi non ce la fa, c'è Folorunsho. Ok Gudmundsson

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