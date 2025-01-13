Palladino: "L'episodio di Bove ci ha tolto equilibrio, con Folorunsho lo ritroviamo. Oggi è entrato bene"

L'allenatore della Fiorentina Palladino ha parlato a Sky Sport, elogiando l'ingresso di Folorunsho e predicando calma nonostante le sconfitte

L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2 a 1 contro il Monza. Queste le sue parole:

Cosa sta succedendo alla Fiorentina?

"Stasera c’è poco da dire, dobbiamo fare i complimenti al Monza, che ha giocato con cuore e anima. Noi non abbiamo fatto una buona prestazione, in questo momento bisogna lavorare tanto e mettere qualcosa in più, tutti. Non bisogna fare allarmismi, come non ci eravamo esaltati dopo le 8 vittorie consecutive. Serve qualcosa in più."

Cosa si aspetta da Gudmundsson e Colpani?

"Non è una questione di singoli, non è un problema di uno o dell’altro. La nostra forza è stata difendere insieme e attaccare insieme, probabilmente ora siamo meno squadra di prima. Sono quei piccoli dettagli che fanno la differenza, è compito mio analizzare e capire. Non si deve trascurare nulla, adesso paghiamo ogni minima disattenzione."

La situazione di Bove ha inciso?

"Perdere un giocatore come Edo ci ha fatto perdere equilibrio, aveva caratteristiche che ultimamente ci mancavano. Con Folorunsho le abbiamo acquisite, quando è entrato ha fatto molto bene, mi è piaciuto. Probabilmente l'episodio di Bove ci ha penalizzato, ma adesso si deve andare avanti, non ci sono né alibi né scuse."

Tornerà la Fiorentina di prima?

"Io ce la metterò tutta per fare tornare la Fiorentina di prima, che piaceva a tutti. Adesso è compito mio lavorare coi ragazzi, già da domani mattina, possiamo farlo e lo dimostreremo. Testa bassa e lavorare."

LE PAROLE DI BOCCHETTI

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