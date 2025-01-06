Nazione: “Folorunsho, Marì e Spinazzola ed un altro centrocampo. Palladino punta sul 3-5-2?”
Fiorentina a caccia di un altro centrocampista oltre Folorunsho
La voce sempre più pressante che vuole la Fiorentina alla ricerca di un altro centrocampista oltre a Folorunsho. Sul mercato della squadra viola, con Palladino che pensa sempre più a un 3-5-2 visto l'imminente arrivo di Folorunsho, Pablo Marì, l'interesse per Spinazzola (nel caso sarà ceduto Parisi) e la ricerca di un altra pedina nel mezzo.
Michael Folorunsho è già d'accordo con la Fiorentina. Si attende solo il via libera del Napoli, ma l'operazione (prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro) sembra ben avviata. Folorunsho potrebbe firmare un contratto fino a giugno, con un quadriennale in caso di riscatto.
La Fiorentina è interessata al difensore del Monza Pablo Marì, ma la trattativa dipende dalla ricerca di un sostituto per i brianzoli. Una possibile soluzione potrebbe includere Moreno come contropartita in prestito. Monza potrebbe cedere Marì per evitare di perderlo a parametro zero a fine stagione. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-pablo-mari-vuole-andarsene-dal-monza-ha-gia-detto-si-alla-fiorentina/283580/