Rifinitura Fiorentina: Colpani l'unico assente, Folorunsho fa lavoro differenziato. Kean e Adli recuperati

La Fiorentina sta svolgendo in questi minuti la rifinitura al Viola Park sotto gli occhi di mister Palladino per preparare al meglio la partita di domani contro il Panathinaikos valevole per l'andata...

La Fiorentina sta svolgendo in questi minuti la rifinitura al Viola Park sotto gli occhi di mister Palladino per preparare al meglio la partita di domani contro il Panathinaikos valevole per l'andata degli ottavi di finale di Conference League. Out solo Colpani alle prese con una lesione ad un piede e sarà rivalutato tra due settimane. Fa lavoro differenziato Folorunsho dopo la contusione rimediata nella gara con il Verona, mentre sono pienamente recuperati Kean e Adli dopo i rispettivi infortuni che li avevano tenuti lontani dai campi nelle ultime apparizioni.

Mentre domani non ci saranno sicuramente Cher Ndour e Pablo Marì rimasti fuori dalla lista UEFA dopo il loro arrivo nella sessione di Gennaio.