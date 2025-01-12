Ceccarini rivela: "Dopo Folorunsho la Fiorentina a Gennaio prenderà anche un altro centrocampista"
Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini tramite il proprio profilo X ha dato degli aggiornamenti sul calciomercato di riparazione della Fiorentina. Il noto esperto di mercato ha infatti scri...
Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini tramite il proprio profilo X ha dato degli aggiornamenti sul calciomercato di riparazione della Fiorentina. Il noto esperto di mercato ha infatti scritto che nonostante l'arrivo di Folorunsho la Fiorentina prenderà un altro centrocampista in questa sessione di calciomercato.
La Fiorentina al momento a centrocampo può contare su Cataldi, Adli, Richardson, Folorunsho e Mandragora ma come spiegato ieri da Palladino Folorusnho può giocare anche in altri ruoli.
FOLORUNSHO UFFICIALE ALLA FIORENTINA
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