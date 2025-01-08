Repubblica: “Folorunsho venerdì a Firenze. Possibile convocazione contro il Monza”
Folorunsho è virtualmente un nuovo giocatore viola
A cura di Redazione Labaroviola
08 gennaio 2025 08:41
Michael Folorunsho è virtualmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Manca solo l'ufficialità. Venerdì arriverà a Firenze per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club viola (almeno inizialmente) per sei mesi in prestito. Il calciatore si candida per una convocazione lunedì prossima in occasione della partita contro il Monza in Brianza. Lo scrive Repubblica.
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-kayode-puo-lasciare-la-fiorentina-serie-a-e-premier-su-di-lui-ma-manca-unofferta-convincente/283831/