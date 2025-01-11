Il Napoli saluta Folorunsho dopo il passaggio alla Fiorentina: "In bocca al lupo, Micheal"

Il Napoli ha ufficializzato la cessione di Micheal Folorunsho alla Fiorentina, augurandogli buona fortuna per il prosieguo della stagione

Dopo l'arrivo nella serata di ieri, è ufficialmente iniziata l'avventura del centrocampista Micheal Folorunsho con la maglia della Fiorentina. Questa mattina, il club gigliato ha annunciato l'arrivo in prestito con diritto di riscatto del centrocampista italiano, che ha svolto le visite mediche e ha iniziato ad allenarsi per la prima volta con la maglia della Fiorentina.

Contemporaneamente, il Napoli ha ufficializzato la cessione dell'ex Verona alla Fiorentina, salutandolo con un comunicato ufficiale sul proprio sito:

La SSC Napoli ufficializza la cessione di Michael Folorunsho all'ACF Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto.

In questa stagione Folorunsho ha disputato sette incontri con la maglia del Napoli, di cui sei in Serie A e uno in Coppa Italia. Lo scorso 21 settembre il suo esordio, in occasione dello 0-0 maturato all'Allianz Stadium contro la Juventus. In bocca al lupo, Michael!

PROBABILI MONZA-FIORENTINA

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