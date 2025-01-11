Le probabili di Monza-Fiorentina: Palladino torna al 4-2-3-1, ballottaggio tra Gudmundsson e Beltran

Per Monza-Fiorentina, Palladino dovrebbe tornare al 4-2-3-1, con Gudmundsson leggermente favorito su Beltran. C'è Gosens

Dopo un mese di dicembre sottotono e un inizio di 2025 non proprio esaltante (anzi), la Fiorentina torna in campo contro il Monza, fanalino di coda della Serie A. Mister Palladino affronterà quindi il proprio passato, dopo aver lasciato la panchina dei brianzoli meno di un anno fa. Vediamo insieme le probabili formazioni delle due squadre.

Le ultime da Firenze

Inizia il ritorno e la Fiorentina vuole scacciare la crisi vincendo a Monza, campo speciale per mister Palladino. Che dovrebbe tornare al 4-2-3-1, con De Gea a difendere i pali e Gosens pronto al rientro dal 1' nella linea a quattro assieme a Dodo, Comuzzo e Ranieri. A centrocampo in vantaggio sulla concorrenza Cataldi e Adli, sulla trequarti ballottaggio aperto tra Gudmundsson e Beltran per affiancare Colpani (al ritorno tra i titolari proprio nella 'sua' Monza) e Sottil nella batteria di trequartisti alle spalle della punta Kean.

Le ultime da Monza

Contro l'ex Palladino il Monza deve dare un segnale per poter almeno dimostrare di credere nella salvezza: i biancorossi dovrebbero schierarsi ancora col 3-4-2-1, con Izzo, Marì e Carboni nel terzetto difensivo, Pereira e Birindelli sulle corsie, con l'obiettivo di fare male alla difesa viola. Bondo e Sensi saranno i due interni scelti da Bocchetti, con Ciurria e Caprari che dovrebbero fare le mezzepunte dietro Djuric, pronto a essere rilanciato da titolare. Turati sarà ancora una volta il titolare tra i pali. Lo scrive TMW.

MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Sensi, Birindelli; Ciurria, Caprari; Djuric.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea, Gosens, Comuzzo, Ranieri, Dodo; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.

FABREGAS SU MATIC

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