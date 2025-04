Chi può sostituire Dodò contro Empoli e Betis? Folorunsho favorito su Moreno e Comuzzo

Ancora brutte notizie in casa Fiorentina con Dodò che si è dovuto recare in Ospedale per appendicite e che dovrà saltare le sfide con Empoli e Betis per riprendersi dall’operazione. Come ben noto la Fiorentina non ha un vero e proprio sostituto di Dodò nel ruolo di esterno destro a tutta fascia, ma ha diversi calciatori che possono essere adattati in quel ruolo.

Sicuramente c’è Moreno che Palladino ha più volte indicato come riserva di Dodò nelle varie conferenze stampa durante la stagione, poi però ci sono le parole e ci sono i fatti. Moreno infatti raramente è entrato per sostituire il Brasiliano e quando l’ha fatto, contro il Celje all’andata, non ha fornito una grande prestazione, complice anche un ruolo non suo.

Infatti al ritorno Dodò è stato sostituito da Folorunsho, proprio lui infatti sarebbe il favorito per adattarsi a fare il quinto, ruolo che può ricoprire anche grazie alle sue doti atletiche e fisiche, oltre ad una buonissima intelligenza tattica. Un altro che può giocare lì è Comuzzo che però contro il Betis sarà impegnato al centro della difesa vista l’assenza di Pablo Marì escluso dalla lista UEFA.

Difficile che Palladino scelga opzioni più offensive come Colpani di rientro dall’infortunio o Zaniolo, entrambi infatti non hanno della fase di non possesso la loro arma migliore.