Corriere Fiorentino: “Per riscattare Adli è Folorunsho servirebbero 21 milioni. La Fiorentina è in dubbio”

La Fiorentina a centrocampo ha trovato equilibrio

La Fiorentina ha trovato un equilibrio a centrocampo con il trio Mandragora-Cataldi-Fagioli, ma il ritorno di Adli e Folorunsho pone a Palladino il dilemma delle rotazioni. Entrambi hanno recuperato dagli infortuni e sono tornati in gruppo, ma reinserirli senza alterare la stabilità della squadra sarà una sfida per il tecnico. Cataldi ha ritrovato continuità, Mandragora sta contribuendo anche in zona gol e Fagioli garantisce qualità alla manovra, rendendo difficile cambiare gli equilibri attuali. Tuttavia, con gli impegni ravvicinati tra campionato e Conference League, Palladino avrà bisogno di tutte le risorse a disposizione per gestire al meglio le forze della squadra.

Adli e Folorunsho non sono solo alternative tattiche, ma anche giocatori su cui la Fiorentina deve decidere se investire. Il francese, riscattabile per 13 milioni, è stato fondamentale a inizio stagione, mentre l'ex Napoli, con un'opzione di acquisto da 8 milioni, si è adattato rapidamente. Il loro impiego nei prossimi mesi potrebbe influenzare le scelte di mercato del club. Lo scrive il Corriere Fiorentino.