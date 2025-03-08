Nazione: “Adlì torna a disposizione, sorride Palladino. Folorunsho a rischio forfait”

Il francese ha ricominciato ad allenarsi in gruppo

Rientro in piena notte al Viola Park e alle 15 di ieri pomeriggio la Fiorentina era già in campo. Obiettivo Napoli, con due allenamenti sulle gambe prima della partenza (oggi pomeriggio) alla volta della Campania. La buona notizia di ieri ha riguardato Yacine Adli. Confermata la sua presenza in gruppo, il francese ha ripreso a lavorare con i compagni a inizio settimana. Gli è stata risparmiata la trasferta in Grecia, ma a questo punto tutto lascia pensare che possa tornare a disposizione. Quantomeno nell'elenco dei convocati che sarà diramato in concomitanza della partenza. Molti più dubbi ci sono su Folorunsho, che potrebbe dover saltare anche la sfida da ex al ‘Maradona', magari per provare a esserci giovedì prossimo per l'assalto al Panathinaikos.

Ipotesi , le condizioni del centrocampista (in caso di guarigione è attesa anche la convocazione in Nazionale) saranno monitorate giorno per giorno. Da capire anche le condizioni di Marin Pongracic, out giovedì sera a causa di un colpo al gluteo ricevuto in allenamento. Il croato dovrebbe comunque essere a disposizione. Molto più indietro il recupero di Colpani, giovedì sera sui social lo si è visto davanti alla tv con un vistoso tutore al piede destro.

In ottica formazione non sembrano esserci grossi dubbi, considerando anche le squalifiche di Mandragora e Zaniolo. In porta tornerà De Gea, così come Marì in difesa insieme a Ranieri e Pongracic (se non sarà a posto fisicamente, spazio a Comuzzo). In mediana Fagioli, Cataldi e Ndour, con Dodo e Gosens sulle corsie. Davanti Beltran insieme a Kean. Lo scrive La Nazione.