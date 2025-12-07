Lite Folorunsho-Hermoso, l’ex Fiorentina perde il controllo e attacca: “Tua madre deve m****e”

L’ex Viola diventa protagonista nel secondo tempo di Cagliari-Roma. Al 78’, la Roma rimane in dieci per l’espulsione di Celik e il Cagliari spinge alla ricerca del gol del vantaggio. Sulla fascia destra parte un’azione splendida, poi Palestra finisce a terra in area dopo il contatto con Ghilardi. Zufferli lascia correre e non assegna il rigore ai ragazzi di Pisacane. La decisione fa esplodere la tensione: Folorunsho da una parte e Hermoso dall’altra insorgono e vengono entrambi ammoniti per proteste.

Tra i due giocatori, evidentemente molto tesi, scatta un duro faccia a faccia e volano parole grosse. Lo scontro verbale degenera in un clamoroso botta e risposta di insulti. L’ex Viola, autore dell’inserimento che a inizio ripresa aveva portato al rosso per Celik, perde il controllo e si rivolge così al difensore spagnolo della Roma: “Tua madre fa i bo***, quella tr*** di tua madre, tua madre fa i boc*****, quella put****. Tua madre deve m****e”. La gara riprende regolarmente, sebbene i due continuino a stuzzicarsi e provocarsi anche a distanza.