Corriere dello Sport: “Folorunsho spinge, oggi o domani a Firenze. Lunedì può esordire con i viola”

Folorunsho porterà forza fisica e dinamismo al centrocampo viola

Michael Folorunsho è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L'accordo con il Napoli è stato definito, con l'approvazione finale di Antonio Conte. Il centrocampista classe '98 arriverà oggi o al più tardi domani per sostenere le visite mediche e firmare un contratto fino al 2029.

Folorunsho porterà forza fisica e dinamismo al centrocampo viola, compensando l'assenza di Edoardo Bove e rafforzando un reparto in difficoltà. Il giocatore è motivato e potrebbe esordire già lunedì nella trasferta contro il Monza. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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