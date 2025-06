Di Marzio riporta: “Folorunsho potrebbe finire al Torino dopo la fine del rapporto con la Fiorentina”

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli e in prestito alla Fiorentina da gennaio, potrebbe ripartire dal Torino dove è arrivato Marco Baroni ormai definitivamente nuovo tecnico granata dopo la fine del rapporto con la Lazio. Baroni ha sempre ammirato il centrocampista azzurro tanto da provare a portarlo in biancoceleste già a gennaio.

Folorunsho non verrà rinnovato dai viola nonostante un buon avvio e potrà accordarsi con una nuova squadra dopo il ritorno a Napoli in cui non risulta parte del progetto di Conte. Il centrocampista romano potrebbe rilanciarsi dopo un’annata deludente con il mister che lo ha fatto sbocciare a Verona in termini di gol e assist.