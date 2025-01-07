Gazzetta: “Folorunsho-Fiorentina? Si farà ma bisogna attendere domani o giovedì prima che l’operazione si completi”
Ancora qualche giorno d'attesa, poi Folorunsho sarà viola
A cura di Redazione Labaroviola
07 gennaio 2025 08:24
Detto ciò il primo nuovo vero arrivo sarà quello di Michael Folorunsho che il Napoli manderà in prestito a Firenze. Ma bisogna attendere ancora domani o giovedì perché l'operazione si completi.
Anche se è certo che si farà. Folorunsho andrà a coprire proprio quello spazio lasciato da Bove, anche se Sottil resta sempre un'opzione più che valida nel tridente offensivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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